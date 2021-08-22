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Здоровье22 августа 2021 11:42

Названы самые зараженные коронавирусом районы Кубани 22 августа

Лидерами антирейтинга стали четыре муниципалитета
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Фото: администрации края.

Фото: администрации края.

В Краснодарском крае зарегистрировали еще 257 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона. По их данным, традиционно лидируют три города: Краснодар - 68 положительных результатов на COVID-19, Горячий Ключ – 24, Сочи - 20.

Кроме того, краевой оперштаб назвал районы, которые вошли в топ с самым большим количеством зараженных. В лидерах по числу новых случаев заражения находится Усть-Лабинский район (+20 заболевших).

- 14 положительных тестов получили жители Тихорецкого муниципалитета, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в региональном оперштабе. - 13 заболевших в Лабинском районе и 12 зараженных Выселковском районе.

Кроме того, известно, что в Анапе диагноз подтвердился у десяти человек, в Новороссийске - у девяти жителей города. За их состоянием следят врачи.