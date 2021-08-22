В Краснодаре проведут бесплатные экскурсии

Фото: пресс-служба министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края

28 августа в Краснодаре состоится «Экскурсионный флешмоб» — всероссийская акция, в рамках которой для всех желающих проведут бесплатные экскурсии по главным достопримечательностям города: улицам Красной, Рашпилевской и Александровскому бульвару. Также в рамках программы запланированы 2 квеста: «Загадки старинного города» — для пешеходов и «С ветерком» — для велосипедистов .

- Цель «Экскурсионного флешмоба» — влюбить жителей в их родные города, показать привычные улицы с новой стороны и дать возможность узнать о людях, которые жили и живут в городе и создают его неповторимую атмосферу. Специально для акции мы разработали новые экскурсионные маршруты, также повторим те, которые пользуются большой популярностью среди горожан, - заявила директор «Туристско-информационного центра» Марина Шарапова.

Мероприятия пройдут с соблюдением санитарно-эпидемиологических условий: волонтеры и участники будут в масках, а сами экскурсии проведут с использованием аудиогидов и громкоговорителей. Экскурсионные группы будут состоять из 15 человек.

Приобрести билеты можно на сайте министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.