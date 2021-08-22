Последние новости на 22 августа в Краснодарском крае: Мэр Анапы вместе с полицейским спасли из затопленной машины женщину

Фото: Константин Бредников.

«КП» - Кубань» сообщает последние новости на 22 августа в Краснодарском крае.

Мэр Анапы вместе с главным полицейским курорта спасли из затопленной машины женщину. Василий Швец и Андрей Платонов объезжали пострадавшие поселки курорта и увидели, как «Ниву» с местной жительницей на крыше несло бурным потоком воды.

Аварийно-восстановительные работы после жутких ливней до сих пор ведутся на территории Кубани. Сильнее всего досталось Анапе и Славянску-на-Кубани.

Кстати, стало известно, когда отступит стихия в Краснодарском крае и снова можно будет купаться и загорать.

Пьяный водитель без прав протаранил патрульный автомобиль в Адыгее. Он пытался скрыться с места ДТП.

В Ейске простились с пилотами, погибшими при крушении самолета Бе-200 в Турции.