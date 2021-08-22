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Общество22 августа 2021 12:40

Последние новости на 22 августа в Краснодарском крае: Мэр Анапы вместе с полицейским спасли из затопленной машины женщину

Последние новости на 22 августа в Краснодарском крае
Евгения СОРОКА
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Фото: Константин Бредников.

Фото: Константин Бредников.

«КП» - Кубань» сообщает последние новости на 22 августа в Краснодарском крае.

Мэр Анапы вместе с главным полицейским курорта спасли из затопленной машины женщину. Василий Швец и Андрей Платонов объезжали пострадавшие поселки курорта и увидели, как «Ниву» с местной жительницей на крыше несло бурным потоком воды.

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