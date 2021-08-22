Волшебство на школьной линейке

21 и 22 августа дети жилых комплексов построенных СК АСК окунулись в фееричную атмосферу волшебства.

Накануне Дня Знаний строительная компания АСК пригласила детей микрорайона Новознаменский принять участие в волшебной линейке не по правилам школы.

Много традиций связано с днем Знаний. Пожелания учителей и родителей, «первый звонок» - главные атрибуты праздника. Школьники из озорных ребят становятся ответственными учениками, ведь целый год им предстоит узнавать новое, готовиться к итоговым контрольным работам и выпускным экзаменам и делать первый осознанный выбор – определиться с будущей профессией.

Несмотря на то, что наши дети ученики не школы магии поздравлять их пришли Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер.

21 и 22 августа дети жилых комплексов построенных СК АСК: Спортивный парк, Премьера, Мелодия, Рассвет, Восход, Ясный окунулись в фееричную атмосферу волшебства.

Несмотря на то, что наши дети ученики не школы магии поздравлять их пришли Гарри Поттер и Гермиона Грейнджер. Волшебства хватило на всех. Конкурсы и фотосессия и конечно последние веселые дни летних каникул. Драконов и магических заклинаний не было, но смелость и смекалку проявить пришлось. Справились все! Каждый участник получил полезный подарок к началу учебного года. Организаторы уверены, что теперь никто не забудет расписание уроков на завтра и возьмет все необходимые учебники.

Как заметил однажды Гарри Поттер "Не забывайте о том, что все великие волшебники в истории в свое время были такими же, как мы — школьниками. Если у них получилось, то получится и у нас".

Каждый участник получил полезный подарок к началу учебного года.

Весь коллектив Строительной компании АСК поздравляет детей с началом учебного года. Пусть знания будут на железобетонную пятерку, а дружба крепкой, нерушимой на долгие годы.

СК АСК входит в состав холдинга AVA Group, за 9 месяцев 2021 года введено в эксплуатацию почти 100 000 кв. м. жилой недвижимости, которые стали домом для 2000 семей.