Строительная компания АСК завершила строительство ЖК «Премьера»

Строительная компания «АСК» начала выдачу ключей собственникам квартир литера 7 жилого комплекса «Премьера».

23 августа 2021 года строительная компания «АСК» (входит в состав холдинга AVA Group) начала выдачу ключей собственникам квартир литера 7 жилого комплекса «Премьера», расположенного по адресу: г. Краснодар, ул. Автолюбителей, 1/7. Это последний дом проекта, который завершил строительство ЖК «Премьера».

Для осмотра квартир, выдачи ключей разработан график, который учитывает эпидемиологическую обстановку в регионе, дополнительно приняты все необходимые меры индивидуальной защиты сотрудников и клиентов компании. За 4 дня застройщик планирует выдать ключи от 430 квартир.

Жилой комплекс «Премьера» расположен в микрорайоне Гидростроителей, который включает в себя семь 19-этажных монолитно-кирпичных домов.

С особым вниманием мы подошли к вопросу передачи объекта: каждого дольщика во дворе дома встречают представители строительного департамента застройщика и инженеры генерального подрядчика проекта, которые оказывают полное содействие в осмотре и приеме квартиры. Пока взрослые были заняты приемом квартиры, у детей была отличная возможность протестировать детские площадки во дворе дома. Для удобства новоселов был организован трансфер в центральный офис компании для подписания актов приема квартиры и получения ключей.

Жилой комплекс «Премьера» расположен в микрорайоне Гидростроителей Карасунского административного округа, который включает в себя семь 19-этажных монолитно-кирпичных домов, объединенных единой территорией, которая включает в себя объекты коммерческой инфраструктуры, зоны спорта, отдыха, детские игровые площадки. Всего в рамках реализации проекта было построено более 100 000 кв .м. жилой недвижимости.

Коллектив Строительной компании «АСК» и линии генерального подряда «СК Русь-Строй» от всей души поздравляют жителей литера 7 ЖК «Премьера» с новосельем.

СПРАВКА «КП»

Строительная компания «АСК», входит в состав холдинга AVA Group, работает на рынке Краснодарского края более 9 лет. В настоящий момент в стадии активного строительства почти 400 000 кв. м. жилой недвижимости в разных локациях краевой столицы.