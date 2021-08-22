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Здоровье22 августа 2021 14:24

Число жертв коронавируса в Краснодарском крае 22 августа выросло на 35

По данным на 22 августа Краснодарском крае в ковидных госпиталях вновь скончались тяжелые пациенты
Евгения ХИЛЬКОЕвгения ХИЛЬКО
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.

На Кубани продолжают умирать люди с коронавирусом. Как уточняется, это пациенты ковидных госпиталей, которые в последние дни находились в крайне тяжелом состоянии. По данным на 22 августа, количество летальных случаев увеличилось на 35. С начала пандемии в регионе количество смертей от инфекции достигло 4934.

- В стационарах Краснодарского края сейчас проходят лечение 3511 человек с COVID-19, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в министерстве здравоохранения Кубани. - 106 пациентов находится в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, девять человек лежат на ЭКМО.

Как уточняется, у большинства заболевших коронавирусом развилась двусторонняя пневмония тяжелого течения и имелись сопутствующие патологии.