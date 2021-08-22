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Общество22 августа 2021 14:28

В Динском районе отремонтируют дорогу

В порядок приведут 1,6 километра проезжей части
Евгения СОРОКА
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Фото: администрации региона.

Фото: администрации региона.

Масштабные работы сейчас идут в станице Старомышастовской Динского района. Здесь почти круглосуточно шумит техника - рабочие обновляют дорогу. Речь идет об участке улицы Крупской – от Советской до Чапаева.

- В порядок приведут 1,6 километра проезжей части, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

Во время ремонта дорожного полотна специалисты сделают тротуар.

Отметим, что в рамках нацпроекта общая протяженность дорог, обновленных в Динском районе в 2021 году, составит более 15 километров.

- В 2022 году отремонтируют участки девяти улиц в пяти районных поселениях, - добавляют в администрации края.