В Динском районе отремонтируют дорогу

Фото: администрации региона.

Масштабные работы сейчас идут в станице Старомышастовской Динского района. Здесь почти круглосуточно шумит техника - рабочие обновляют дорогу. Речь идет об участке улицы Крупской – от Советской до Чапаева.

- В порядок приведут 1,6 километра проезжей части, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

Во время ремонта дорожного полотна специалисты сделают тротуар.

Отметим, что в рамках нацпроекта общая протяженность дорог, обновленных в Динском районе в 2021 году, составит более 15 километров.

- В 2022 году отремонтируют участки девяти улиц в пяти районных поселениях, - добавляют в администрации края.