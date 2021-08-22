На Кубани создадут рабочие группы по делам казачества

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае создадут рабочие группы по делам казачества. Они будет работать при главе района по делам казачества. Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы эффективно реализовывать Стратегию государственной политики в отношении российского казачества на 2021 – 2030 годы.

Стоит сказать, Кубань станет первым регионом в стране, где реализуют данную программу.

- Казачество будет участвовать в мероприятиях, направленных на укрепление обороны страны, государственной и общественной безопасности, - говорит вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов. - Кроме того, они будут решать задачи в области гражданской и территориальной обороны, защиты населения и местности от ЧС и их ликвидации.

Как уточняется, в состав рабочих групп войдут - заместитель главы, районный атаман, начальник структурного подразделения, курирующий вопросы казачества, а также руководители подразделений по делам внутренней политики, образования, молодежи, культуры, спорта, СМИ, ГО и ЧС, представители полиции, военного комиссариата, ДОСААФ и других структур.