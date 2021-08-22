В Анапе после залповых ливней пострадали 545 домов

Фото: оперативного штаба края.

В Анапе сейчас продолжают устранять последствия непогоды. Одновременно с экстренными службами на курорте работает 41 мобильная группа. Комиссии занимаются оценкой ущерба в результате ЧС. По последним данным, обследовано 1572 дома, которые оказались в зоне подтопления. Вода зашла в 545 зданий.

- В ликвидации последствий обильных дождей принимают участие 323 человека, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе края. - В их числе - казаки, волонтеры, сотрудники МЧС, муниципальной службы спасения и коммунальных служб.

Сейчас в Анапе и сельских округах открыто пять пунктов приема заявлений от подтопленцев. Люди могут обратиться в любой день с 09:00 до 18:00.

Кроме того, работают 16 пунктов временного размещения. Сейчас там находится 598 человек, из которых 222 - дети.

Напомним, жителям Кубани, чьи дома оказались подтоплены, выплатят компенсации.