В Сочи спустя три месяца нашли пропавшего при загадочных обстоятельствах мужчину

Фото: Светлана Маковеева Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отделение полиции Сочи поступило заявление о пропаже 32-летнего мужчины. В правоохранительные органы обратился брат пропавшего.

- На сколько мне известно, он сейчас находится в Сочи, по крайней мере, о намечающихся поездках не говорил, - заявил мужчина. - Вот только связаться с ним не можем, телефон выключен. Обзвонили все морги, но тщетно — нигде его нет. Три месяца уже не знаем, что с ним.

На поиски у правоохранителей ушло пару дней. Как выяснилось, исчезнувший все это время жил и работал на курорте. Свой телефон он потерял, поэтому и не звонил родственникам.

- Никаких преступлений и правонарушений в отношении пропавшего не было совершено, - подтвердил «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах