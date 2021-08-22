Страшная авария в Карачаево-Черкесии оставила кубанского школьника сиротой

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Страшная авария произошла в Карачаево-Черкесии 20 августа. В результате столкновения двух автомобилей — «Киа Рио» и «УАЗ-Патриот» — погибла семейная пара — Сидоровы (фамилия изменена - Авт.) Денис и Юлия. Их дети — Кирилл и Артем — были доставлены в больницу. Жизнь одного из мальчиков спасти не удалось, второй — все еще находится в реанимации. В результате аварии пострадали еще 3 человека, они также находятся в зеленчукской больнице.

- ДТП произошло на 249 км автодороги «Майкоп-Зеленчукская», — сообщают в пресс-службе МВД по Карачаево-Черкесии. — По предварительным данным, водитель «Киа Рио», превысив скорость, не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу. В результате чего произошло столкновение с «УАЗ-Патриот».

По данному факту проводится расследование.