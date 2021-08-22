На Кубани семиклассника поймали на воровстве

Фото: Михаил ФРОЛОВ.

В станице Новониколаевской, что находится в Калининском районе Краснодарского края, за руку поймали 14-летнего школьника. Как удалось узнать «КП» - Кубань», мальчик втерся в доверие к жителям одной из многоэтажек, предложив им “продать котенка”. Люди, конечно же, не смогли отказать мальчишке и впустили его в свой дом. Тогда юный предприниматель пробрался в одну из квартир и украл оттуда кошелек. В нем находились две банковские карточки и 450 рублей.

- Дверь в квартиру была открыта, - объяснял позже сотрудникам полиции 14-летний злоумышленник, - Да и хозяев внутри не было. Видимо, они куда-то вышли, я и воспользовался моментом.

Но потратить украденное подросток так и не успел. Правоохранительные органы забрали у него деньги и банковские карты, а затем передали их обратно хозяевам.

- Самого же школьника поставили на карандаш, - говорят «КП» - Кубань» в полиции.