Анапу защитят от новых потопов

Фото: оперативного штаба края.

Стихия терзала Анапу на протяжении долгого времени. Залповые ливни подтопили улицы курорта, вода зашла и в дома жителей. Чтобы осушить город, потребовалось даже прорыть каналы, по которым грязевые потоки ушли в море. Пока режим ЧС в Анапе все еще действует, его снимут, когда полностью восстановят курорт после потопа. А на будущее поселок Виноградный и федеральную трассу собираются защитить от новых паводков.

- Власти Анапы приняли решение уложить трубу большого диаметра под федеральной трассой, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе региона. - Кроме того, планируется прорыть обводной канал вдоль всего поселка Виноградного для его защиты от подтоплений.

Как отвести ливневые воды, которые несут потенциальную угрозу домам жителей улицы Таманской поселка Виноградного, сейчас решают проектировщики. 23 августа к работе на определенных участках приступят геодезисты и гидрологи.

- По завершению подготовки проекта начнут работать дорожники и спецтехника, - добавляют в оперштабе края.