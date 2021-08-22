Взяла паспорт и исчезла: на Кубани ищут загадочно пропавшую 18-летнюю девушку

Фото: "Лизы Алерт".

На Кубани ищут загадочно пропавшую 18-летнюю девушку. Марина Калиберда исчезла ночью 21 августа в Новокубанске, сбежав из дома на улице Бедного.

Как говорят родные, ранее девушка уже уходила, но всегда возвращалась в течение дня, потому о ее пропаже семья не сообщала. Но в этот раз отсутствие Марины затянулось, потому близкие забили тревогу.

- Известно, что девушка живет по указанному адресу в приемной семье, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - При себе у Марины паспорт, но нет сотового телефона.

В день пропажи девушка была одета в синие джинсы, футболку темного цвета, на ней были тканевые кроссовки черного цвета.

- На вид ей 16-18 лет, рост 158 сантиметров, она среднего телосложения, волосы темно-каштановые короткие, глаза карие, - уточняют в поисковом отряде "Лиза Алерт" в Краснодарском крае.