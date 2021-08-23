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Общество23 августа 2021 8:07

На Кубани подтопленными остаются 19 домов и 180 дворов

Ликвидация последствий стихии продолжается
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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В крае продолжают ликвидировать последствия

В крае продолжают ликвидировать последствия

После мезоциклона несколько районов Краснодарского края ушли под воду. Уже несколько дней в регионе борются с последствиями стихии, на помощь пришли и волонтеры. На сегодняшний день подтопленными остаются 19 домов и 180 дворов.

- Последствия подтоплений в крае ликвидированы в 35 из 38 пострадавших населенных пунктов, - сообщили спасатели.

Сейчас восстановительные работы ведутся в Анапе и Славянске-на-Кубани.

На Кубани после потопа образовался огромный провал на берегу Азовского моря. Грунтовая дорога обрушилась в Темрюкском районе между населенными пунктами.