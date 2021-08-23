Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+19.9°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество23 августа 2021 8:28

В Краснодарском крае сформируют рабочие группы по делам казачества

Казаки активнее станут принимать участие в различных мероприятиях
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: admkrai.krasnodar.ru

Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани создадут казачьи группы, которые будут работать при главе района. Краснодарский край станет первым регионом в стране, где реализуют такую программу.

- Казачество будет принимать активное участие в различных мероприятиях, направленных на укрепление обороны страны, государственной и общественной безопасности. Также казаки будут всегда привлекаться при ЧС и их ликвидации, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Рабочую группу по делам казачества возглавит глава района, в ее состав также войдут замглавы, районный атаман, начальник отдела, курирующий вопросы казачества, руководители других подразделений администрации, а также представители полиции, военного комиссариата.