Что произошло за ночь 23 августа: В Сочи спустя три месяца нашли пропавшего при загадочных обстоятельствах мужчину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что произошло за ночь 23 августа 2021 года. В Сочи спустя три месяца нашли пропавшего при загадочных обстоятельствах мужчину. Пока родные обзванивали морги, он работал, ни разу не вспомнив о близких.

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