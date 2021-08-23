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Общество23 августа 2021 8:33

Что произошло за ночь 23 августа: В Сочи спустя три месяца нашли пропавшего при загадочных обстоятельствах мужчину

Что произошло за ночь 23 августа в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Что произошло за ночь 23 августа: В Сочи спустя три месяца нашли пропавшего при загадочных обстоятельствах мужчину

Что произошло за ночь 23 августа: В Сочи спустя три месяца нашли пропавшего при загадочных обстоятельствах мужчину

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что произошло за ночь 23 августа 2021 года. В Сочи спустя три месяца нашли пропавшего при загадочных обстоятельствах мужчину. Пока родные обзванивали морги, он работал, ни разу не вспомнив о близких.

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