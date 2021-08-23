После вечернего ливня подтопило Кропоткин

В районе ликвидируют последствия ливня

На Кропоткин и Кавказский район 22 августа обрушился мощный ливень. За несколько часов дома и дворы ушли под воду. Ливневки с количеством дождевой воды просто не справлялись.

Жители сообщают о том, что в городе вода зашла в подъезды многоквартирных домов, затопленными оказались подвалы, в частных домах плавает мебель.

Городские службы уже устраняют последствия сильного вечернего ливня в Кропоткине. К работе привлечены все коммунальные службы, пожарные, спасатели, задействована вся необходимая техника для откачки воды с подтопляемых территорий, уборки поваленных деревьев.

В ГУ МЧС по Краснодарскому краю пока не владеют информацией о количестве подтопленных территорий. В ведомстве сообщили, что данные представят позже.