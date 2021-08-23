В Кропоткине после ливня подтопило 6 домов и 21 двор

Последствия публикуют в соцсетях. Фото: instagram.com/kropotkingorod

Вечером 22 августа на Кропоткин обрушился ливень. За несколько минут в городе выпала почти месячная норма осадков. Подтопило улицы, дома и подвалы. Местные жители активно делятся в соцсетях последствиями разбушевавшейся стихии.

- В связи с обильным выпадением осадков от жителей Кавказского района поступила 21 заявка о подтоплении придомовых территорий и 6 домовладений. От РСЧС привлекалось 21 человек и 9 единиц техники, - сообщили в ЕДДС.

Фото: kropnewsru

В мэрии города добавили, что за ночь все работы по откачке воды завершены. Сейчас на улицах убирают поваленных деревья.