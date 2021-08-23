«Орленок» присоединился к инклюзивному фестивалю «Футбол - школа жизни»

Фото: ВДЦ "Орленок".

В «Орленке» состоялся футбольный матч с участием детей с ограниченными возможностями здоровья. Игра прошла в рамках инклюзивного межрегионального фестиваля «Футбол - школа жизни», организованного благотворительным фондом «Под флагом добра».

Соревнования прошли на стадионе Всероссийского детского центра. Их участниками стали ребята, имеющие III группу здоровья.

- Всероссийский детский центр активно поддерживает проекты, направленные на работу над обеспечением равноправного общения между детьми с разными образовательными потребностями. Фестиваль «Футбол - школа жизни» - отличная возможность создать для ребят с ограниченными возможностями здоровья дополнительные условия для быстрой социализации и еще более комфортного пребывания в нашем Центре. Мы рады присоединиться к этому проекту и уверены, что он поможет орлятам не только показать хорошие спортивные результаты, но и укрепить веру в собственные силы, - прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

В программе состязаний было три матча. В двух из них играли команды юношей, а участниками третьего стали только девушки. Все они - участники девятой смены одного из лагерей «Орленка».

- «Детям с ОВЗ необходимы не только медицинская помощь и сопровождение, но и возможность бороться за призовые места, сражаться и побеждать. Насыщенная событиями и яркими, красочными эмоциями жизнь - важнейшая составляющая социальной реабилитации. Именно поэтому мы хотим, чтобы межрегиональный инклюзивный фестиваль стал ежегодным. Чтобы у детей был свой собственный футбольный фестиваль с тренировками, матчами со звездными гостями, новыми знакомствами и творческими конкурсами, — прокомментировала директор НО Благотворительный фонд «Под флагом добра» Наталья Давыдова.

Участниками инклюзивного межрегионального фестиваля «Футбол - школа жизни» уже стали почти 1000 детей из разных регионов страны. Его основная цель - социальная реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья. На данный момент проект реализован в Тюмени, Таганроге и Кемерово, в дальнейшем фестивальной площадкой станет большой манеж ФК «Локомотив» в Москве.