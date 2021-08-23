Погода на 23 августа 2021 года в Краснодаре: ливни, грозы и ураган накроют город Фото: Алексей БУЛАТОВ

Непогода уже месяц проверяет на прочность жителей Кубани. Редкие солнечные дни сменяются ливнями и грозами. Вместе с ними на Краснодарский край надвигается ураганный ветер.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 23 августа 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха не превысит 28 градусов, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в Краснодарском крае ожидается усиление ветра. Порывы будут достигать 14 м/с.