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Общество23 августа 2021 10:02

В Краснодаре планируют увеличить количество мест для фермеров на ярмарках выходного дня

В городе проведут инвентаризацию территорий
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре каждые выходные открываются ярмарки выходного дня. В связи с сезоном урожая мэр города поручил расширить перечень мест.

- Нужно обратиться к главам соседних муниципалитетов с просьбой предоставить перечень сельхозпроизводителей, которые желают реализовывать свою сельхозпродукцию на территории Краснодара. Тогда мы предоставим им места в том количестве, в котором будут получены заявки, - сказал Евгений Первышов.

В ближайшее время все территории, которые предназначены под размещение ярмарок в Краснодаре, проинвентаризируют.