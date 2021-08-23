В Краснодаре планируют увеличить количество мест для фермеров на ярмарках выходного дня

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В Краснодаре каждые выходные открываются ярмарки выходного дня. В связи с сезоном урожая мэр города поручил расширить перечень мест.

- Нужно обратиться к главам соседних муниципалитетов с просьбой предоставить перечень сельхозпроизводителей, которые желают реализовывать свою сельхозпродукцию на территории Краснодара. Тогда мы предоставим им места в том количестве, в котором будут получены заявки, - сказал Евгений Первышов.

В ближайшее время все территории, которые предназначены под размещение ярмарок в Краснодаре, проинвентаризируют.