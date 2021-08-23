Фото: пресс-служба транспортной полиции Сочи

В Сочи задержали приезжего с крупной партией наркотиков. Житель Орла пытался провезти на курорт запрещенные вещества. Их он планировал выгодно продать путем тайных закладок. В общей сложности «улов» сотрудников транспортной полиции составил 135 граммов. Синтетические наркотики были расфасованы в 43 свертках.

- Мужчина был задержан на одном из объектов обслуживания Сочинского линейного управления МВД России на транспорте в ходе оперативно-розыскных мероприятий, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе транспортной полиции Сочи. - В отношении 30-летнего жителя Орла возбуждено уголовное дело за «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере». На время следствия молодой человек взят под стражу.