В центре Краснодара появился первый парклет

Фото: instagram.com/smenila_imya

Первый парклет в Краснодаре появился на улице Красноармейской. Здесь возле кофейни машино-место стало общественным пространством для встреч с друзьями.

- На парковке напротив кофейни установили сиденья разной высоты - удобно для людей разного роста. Эксплуатировать и содержать в порядке территорию будет предприниматель, - сообщила на своей странице в Instagram главный архитектор города Наталья Машталир.

Также архитектор опровергла слухи о том, что парклеты делать нельзя, потому что проект «7 улиц» приостановлен.

- Те, кто заключил с городом договор на установку парклетов, по-прежнему могут их установить. Все абсолютно легально, - отметила Машталир, в заключении поблагодарив за это мэра города Евгения Первышова.

В мэрии Краснодара добавили, что парклет будет работать до конца ноября, а возобновит работу в марте 2022 года.