Погода на 23 августа 2021 года в Анапе: вот что ждет курорт

Погода на 23 августа 2021 года в Анапе: египетская жара возвращается на курорт Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Непогода обрушилась на курорты Кубани больше недели назад. За десять дней в Анапе выпало сразу несколько месячных норм осадков. Сейчас стихия осталась позади.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 23 августа 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 27 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Отмечается, что на море ожидается полный штиль. Порывы ветра не превысят 5-7 м/с.