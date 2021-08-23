Житель Краснодара вынес золото на 70 тысяч рублей из дома мамы своей девушки

В ближайшее время дело передадут в суд

Жительница станицы Елизаветинской сообщила в дежурную часть о том, что ее обокрали. Женщина рассказала, что из комода пропало золото: три браслета, кольцо и две цепочки. Ущерб пострадавшая оценила в 70 тысяч рублей.

- После проверки полицейские выяснили, что к краже причастен 25-летний молодой человек дочери заявительницы. При задержании он признался, что стащил золото. Драгоценности парень продал, а деньги потратил, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в УВД по Краснодару.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Парень находится под подпиской о невыезде.