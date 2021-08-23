Иномарка не пропускала скорую, которая спешила на вызов к малышу в Сочи

Фото: кадр из видео.

Бригада медиков торопилась на срочный вызов к 11-месячному ребенку. Для этого скорая включила мигалки и звуковое оповещение.

Карета скорой помощи двигалась со стороны микрорайона Адлер в сторону Сочи. Другие автомобилисты тут же прижались к обочинам, создав «коридор» для врачей.

Однако один из водителей за рулем иномарки решил воспользоваться ситуацией. Он опередил скорую, обогнал машину и тем самым перегородил ей путь. Так мужчина решил миновать многокилометровый затор.

По закону таких водителей могут оштрафовать от 3 до 5 тысяч рублей. Или вовсе лишить права управления автомобилем.

Напомним, ранее одного из таких водителей уже наказали. В Сочи не пропустившего скорую автомобилиста лишили прав на 1 год. Из-за того, что таксист не реагировал на спецсигналы, врачи приехали к тяжелобольному ребенку на 15 минут позже.