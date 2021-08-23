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Здоровье23 августа 2021 10:46

В Краснодаре вакцинировалась почти половина взрослого населения города

За последнюю неделю в краевом центре привились 10 876 человек
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Вакцинация продолжается

Вакцинация продолжается

В Краснодаре, так же как и во всем регионе, продолжается массовая вакцинация населения. За последнюю неделю прививки от коронавируса в городе сделали 10 876 человек. Количество вакцинированных достигло 391 886 человек – это почти половина взрослого населения города.

- В Краснодаре привиты 391 886 человек, что составляет 81% от плана 60%, а также от всего взрослого населения - 48%. Все жители, подлежащие вакцинации по эпидпоказаниям, у нас привиты, - сообщила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

В Краснодаре продолжают действовать требования соблюдения масочного режима и социальной дистанции в 1,5 метра.