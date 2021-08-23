Заслуженный мастер спорта СССР Александр Карелин провел мастер-класс для воспитанников спортшкол Кубани

Фото пресс-службы администрации Краснодара

В Краснодаре прошел фестиваль единоборств. В рамках мероприятия заслуженный мастер спорта СССР, Герой России, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин провел мастер-класс для воспитанников спортшкол региона. Совместно с Карелиным тренировку сопровождал и заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион мира Александр Игнатенко.

- На тренировке спортсменам показали, как правильно поставить ноги, расположить руки. Ребята внимательно следили за мастер-классом. Надеюсь, им пригодятся эти приемы и они смогут их применить на практике, - отметил Александр Карелин.

В фестивале участвовали около сотни спортсменов из спортивных школ Кубани, сообщил интернет-портал «Кубань 24».