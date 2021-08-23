Дополнительные ливневки спроектируют для строительства в Краснодаре

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В Краснодаре запланировано спроектировать строительство дополнительных ливневок. Такое поручение дал на планерке городской администрации глава Евгений Первышов. Уже существующие коммуникации не справились с последствиями непогоды, в результате чего некоторые районы Краснодара оказались подтопленными.

- Непогода преподнесла сюрприз, небольшие дожди привели к подтоплениям, - прокомментировал Евгений Первышов. - Необходимо составить план-график для строительства дополнительных коммуникаций и предупреждения несчастных случаев.

По поручению главы города необходимо найти резервные средства на запланированные работы по строительству ливневок. План будет составлен согласно уже известным местам города, которые подтапливает из-за обильных осадков.