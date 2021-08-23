В Сочи двоим подросткам дали по 4 года тюрьмы за изнасилование 28-летней девушки

Приговор не вступил в силу

В Сочи 28-летняя девушка изрядно перебрала, чем и воспользовались молодые люди. Двое 16-летних подростков привели пьяную девушку к реке и по очереди изнасиловали даму. Потом они украли из ее сумки мобильный телефон и отправились по домам. А девушка обратилась в полицию.

- Подростки признаны виновными по двум статьям - в совершении насильственных действий и хищении имущества, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Приговором суда несовершеннолетним назначено по 4 года лишения свободы в воспитательной колонии.