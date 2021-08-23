В Геленджике проводят прорывную международную конференцию в медицине

Фото пресс-службы администрации Геленджика

Геленджик стал известной круглогодичной локацией для крупных форумов и конференций. Сегодня на курорте собрались около ста ведущих хирургов России и ближнего зарубежья. Все они съехались, чтобы поделиться опытом и довести знания врачей этого профиля до мировых стандартов.

- В Геленджике проходит международная конференция хирургов-травматологов. Они обсуждают прорывную тему в медицине - развитие хирургии кисти как отдельной специальности в медицине. Этот форум сформирует в стране единую школу хирургии кисти с мировыми стандартами оказания помощи пациентам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

Мероприятие проходит на базе клиники пластической хирургии «Ланцет». Сейчас многие практические операции на кисти выполняются вместе с эстетическими. Современные технологии позволяют добиться почти 100%-ной реабилитации пациента с травмами кисти.