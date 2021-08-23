Детский сад на бывшем участке Минобороны РФ по Дзержинского построят в Краснодаре

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Новый детский сад запланировано построить в Краснодаре. Учреждение появится на участке по улице Дзержинского, который ранее принадлежал Минобороны РФ. Об этом сообщил глава города Евгений Первышов.

- С 2018 года велись переговоры с ведомством о передаче земли в муниципальную собственность. Однако министерство не соглашалось, ссылаясь на то, что участок в 10,55 тысячи квадратных метров будет использован, - прокомментировал директор департамента муниципальной собственности Илья Павлов.

Права на участок передали в ДОМ.РФ, администрация в свою очередь писала обращение о возможной передаче земли. В июле 2021 года площадь была передана мэрии в качестве муниципальной собственности. Теперь здесь запланировано строительство детского сада.

- Военному городку, который расположен вблизи этого участка, необходим детский сад. Кроме жилья, здесь не предусмотрены образовательные учреждения, - подчеркнул глава города Евгений Первышов. - Многие военнослужащие имеют детей, детский сад будет здесь очень востребован.