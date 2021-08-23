Дроны в Сочи нашли 13 самостроев

В Сочи самострои ищут с помощью дронов. Фото: администрация Сочи

Дроны помогают выявлять самострои в Сочи. Искусственный интеллект с начала года уже обнаружил на территории курорта 13 объектов незаконного строительства. ОБ этом сообщает пресс-служба городской администрации.

- С начала года проверено 233 объекта с признаками самовольного строительства, 13 из которых выявили с помощью квадрокоптеров, - сообщил начальник управления муниципального земельного контроля администрации Сочи Василий Кихаев. - По всем выявленным объектам готовятся исковые заявления в суд.

Продолжается на курорте и демонтаж ранее выявленных самостроев. Один из них - многоквартирный жилой дом площадью 850 кв.м на улице Вишневой в микрорайоне Макаренко начали сносить в мае в соответствии с решением суда. Застройщик превысил этажность, площадь, а также выше за границы разрешенной застройки.

По данным мэрии курорта, около 80% снесенных в Сочи самостроев возводились как с документальными, так и с техническими нарушениями. Застройщики экономили на качестве стройматериалов, а также не соблюдали технологию производства работ.

Мэрия курорта рекомендует всем планирующим приобрести недвижимость в Сочи проверить ее законность. Реестр сочинских самостроев размещен на сайте открытого правительства Краснодарского края. Информация постоянно актуализируется.