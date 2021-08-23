На Кубани за сутки выявили 255 человек с коронавирусом, в том числе 19 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае по данным на 23 августа за последние сутки подтвердили 255 новых случаев заражения COVID-19. Среди заболевших - 19 детей.

- Инфекцию обнаружили у 149 женщин и 106 мужчин. Возраст пациентов - от 6 месяцев до 81 года, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе.

Самыми зараженными районами стали Крымский и Курганинский, здесь за сутки выявили по 27 инфицированных. Краснодар стал третьим в списке зараженных городов с 24 заболевшими. В антирейтинг вошли Северский район, Сочи, Анапа, Туапсинский и Белоглинский районы. Здесь положительные результаты получили 21, 14 и по 11 человек. По 10 случаев - в Ленинградском и Лабинском районах.

В Новороссийске 9 новых пациентов, в Геленджике и Усть-Лабинском районе - по восемь, в Абинском - семь. По шесть зараженных в Калининском и Отрадненском районах, по пять - в Мостовском, Тимашевском, Ейском и Приморско-Ахтарском, по четыре - в Армавире и Темрюкском районе. По три положительных результата в Апшеронском и Красноармейском районах, по два - в Крыловском, Славянском и Новокубанском. Единичные случаи зафиксированы в Выселковском, Новопокровском, Гулькевичском, Брюховецком и Щербиновском районах.

В стационарах в настоящее время лечатся 3479 человек с подтвержденным коронавирусом, дома - 7774.