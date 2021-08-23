Стратегия цифровой трансформации региона разработана на Кубани

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В Краснодарском крае разработан переход основных отраслей на цифровые платформы. Так, согласно плану, получить услуги и необходимую информацию можно будет в одном онлайн-портале, не посещая организации. Всего внедрение коснется 6 сфер: образования, здравоохранения, городской среды, транспорта, госуправления и социальной сферы. Об этом накануне сообщили в пресс-службе администрации региона.

Для примера, благодаря платформе «Мое здоровье» на Госуслугах можно будет не только записаться к врачу, но и хранить медицинские документы, запросить справку. И все это не выходя из дома.

Подача документов в вузы дистанционно должна быть внедрена в 95% учреждений региона. Оплатить услуги ЖКХ, узнать об отключениях света жители смогут с помощью системы «Новый умный дом». А платформа «Решаем вместе» позволит гражданам участвовать в решении вопросов развития поселения.

- Разработка шла в течение 4 месяцев специалистами и экспертами, в ходе которой учитывались задачи региона, - подчеркнул вице-губернатор Александр Руппель. - В результате документ пополнен предложениями сельского хозяйства, экологии, промышленности, энергетической инфраструктуры.

- Ранее, например, на получение информации о недвижимости и инфраструктуре уходили месяцы, теперь это можно будет сделать за несколько минут. В целом использование цифровых платформ - шаг к улучшению качества жизни людей, выявлению проблем и их решению, - отметил глава региона Вениамин Кондратьев.