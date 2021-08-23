Жители Краснодарского края оформили в РНКБ рефинансирование ипотеки на 1 млрд рублей с начала года

Банк РНКБ публикует статистические данные: с начала 2021 года в Краснодарском крае банк выдал кредиты по программам рефинансирования ипотеки на сумму около 1 млрд рублей. Это в 4,5 раза выше аналогичного периода 2020 года. Рефинансирование предполагает оформление нового кредита наличными взамен действующих кредитов других банков по сниженной процентной ставке и с возможностью получения дополнительных денежных средств на потребительские цели.

В настоящее время льготная ставка по программам рефинансирования в РНКБ может составлять от 6% для клиентов, соответствующих требованиям государственной программы «Ипотека с господдержкой для семей с детьми». По стандартным программам есть возможность рефинансирования обычного ипотечного кредита по ставкам от 7,8 до 8,8% в зависимости от способа подтверждения дохода и действия акций.

При этом минимальная сумма кредита начинается от 600 тысяч рублей, а максимальная может составлять не более 80% от оценочной стоимости объекта залога. Кроме того, сумма кредита зависит от типа рефинансируемых кредитов.

- Клиенты, у которых в другом банке есть ипотечный кредит, могут осуществить в РНКБ его рефинансирование на более выгодных условиях с возможностью одновременного рефинансирования прочих потребительских кредитов, благодаря чему ежемесячный платеж или общая переплата станут ниже, - говорит заместитель председателя правления РНКБ Николай Билан. – Кроме того, при необходимости можно взять сумму кредита больше, чем остаток по рефинансируемому ипотечному кредиту, и использовать дополнительные средства для покупки автомобиля, ремонта квартиры или путешествий.

Также преимуществами услуги рефинансирования являются возможность предоставить первоначальную информацию о кредитах в любом удобном виде, а также погашение задолженности по рефинансируемым кредитам в других банках без комиссии.

Подробно ознакомиться с условиями по рефинансированию и сразу подать заявку онлайн можно на официальном сайте банка. После принятия положительного решения получить одобренный кредит можно в любом отделении РНКБ.