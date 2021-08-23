В Сочи продолжают благоустраивать памятники военной истории

В Сочи приводят в порядок военные мемориалы. Фото: администрация Сочи
В Сочи внимательно следят за состоянием мемориалов военной истории. Памятники продолжают благоустраивать и облагораживать. Так, в Лазаревском районе приступили к обновлению захоронения солдатам Великой Отечественной войны.
- В Лазаревском районе у памятника возведут опорную стену и благоустроят прилежащую территорию. Деньги на это уже выделены, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.
Памятнику погибшим в годы войны уже более 10 лет. Здесь заменят бордюры и тротуарную плитку, а на фасаде установят гранитные плиты с именами героев. Все работы планируют закончить к концу октября.
Также идет реконструкция памятника жителям села Верхняя Беранда, участвовавшим в Великой Отечественной войне. До конца года приведут в порядок памятник солдатам Великой Отечественной войны в селе Верхнее Буу.
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