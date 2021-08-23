Недострой в парке 30-летия победы реконструируют в детский центр в Краснодаре

Недостроенный замок в парке 30-летия победы

В парке 30-летия победы в Краснодаре расположен недострой: здесь стоит замок на участке площадью в 1,7 гектара. Сносить здание признали затратным делом, поэтому решено провести реконструкцию и в будущем открыть детский досуговый центр. Об этом на планерке городской администрации сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Для проведения работ необходимо провести инженерные исследования. Всего на работы затратят 5 миллионов рублей. Специалисты уже провели сбор и обработку информации по объекту, направлены запросы в органы, также в МЧС. Уже получены ответы от сетевых организаций по подключению к инженерным сетям, документы по техзаданию на обследование здания находятся в Краснодаркрайгосэкспертизе на согласовании.

- Продолжается определение площади участка для использования в общественно-деловом ключе, а также для зоны озеленения и оснащения объектами для образования, - подчеркнул директор департамента строительства Краснодара Артем Вячеславович Аганов.

Ранее было решено не сносить недострой: это оказалось затратным. Замок на Затоне был выкуплен за 130 миллионов рублей. Теперь здесь планируют открыть центр детского допобразования с технопарком, лабораториями, интерактивным музеем.