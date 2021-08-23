В Краснодаре стартовал чемпионат профмастерства Группы «Россети» по методике WorldSkills

Фото: "Россети Кубань".

В Краснодаре состоялось торжественное открытие корпоративного чемпионата профессионального мастерства Группы компаний «Россети» – «Молодые профессионалы» по методике WorldSkills. На базе корпоративного энергетического института «Россети Кубань» в течение недели 10 команд со всей России будут соревноваться в номинациях «Эксплуатация кабельных линий электропередачи» и «Интеллектуальная система учета электроэнергии».

Участников соревнований приветствовал заместитель генерального директора по техническим вопросам – Главный инженер компании «Россетти Кубань» Алексей Мишанин.

– Второй раз чемпионат такого уровня принимает компания «Россети Кубань». И, конечно, для нас это мероприятие – масштабное, значимое событие. Такие соревнования играют важную роль в развитии российской энергетики, мотивируют молодежь на достижение профессиональных успехов. Важно, что чемпионат способствует повышению престижа рабочих профессий, и в особенности профессии энергетика, – подчеркнул Алексей Мишанин.

В церемонии открытия также приняли участие начальник отдела информационного сопровождения и формирования политики в области энергоэффективности министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Игорь Чемерис, заместитель генерального директора по реализации услуг Олег Нищук, другие почетные гости и представители СМИ.

Оценивать мастерство энергетиков будут более 30 экспертов – опытных специалистов из разных регионов России. Победители чемпионата отправятся на VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills (WorldSkills Hi-Tech), который пройдет с 25 по 29 октября в Екатеринбурге.

В рамках деловой программы соревнований состоится круглый стол по вопросам развития цифровых учебно-методических материалов, инструментов и сервисов, будут рассмотрены новые методики онлайн-обучения. На полигоне энергетического института также запланирована работа выставки компаний - производителей электротехнического оборудования.

В чемпионате принимают участие команды дочерних обществ Группы компаний «Россети»: «Россети Юг», «Россети Урал», «Россети Ленэнерго», «Россети Северный Кавказ», «Россети Московский регион», «Россети Северо-Запад», «Россети Янтарь», «Россети Янтарь Энергосбыт», а также «Сетевая компания» (Республика Татарстан) и филиал Национального исследовательского университета «МЭИ» в г. Волжском.

Открытые корпоративные чемпионаты по стандартам WorldSkills ориентированы на молодых специалистов энергетической отрасли и призваны повышать престиж рабочих специальностей. Компания «Россети» является ассоциированным партнером Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «WorldSkills Россия».