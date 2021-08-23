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Здоровье23 августа 2021 13:29

Толпы людей стоят в очереди в аквапарке Геленджика

Посетители «Золотой бухты» забыли о коронавирусе, не соблюдая социальную дистанцию
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

В мире продолжается борьба с коронавирусной инфекцией: заболевают сотни и тысячи людей, а для защиты от инфекции призывают массово прививаться. Однако многих обстановка с распространяющейся болезнью не пугает. В их числе туристы курортов края.

На одном видеоролике из социальных сетей запечатлена очередь в аквапарк «Золотая бухта» Геленджика. На кадрах видно, как толпятся люди. О социальной дистанции не идет речи – туристы «дышат друг другу в спины». А защищают себя посетители только панамками от солнцепека – ни на одном из гостей парка нет защитных масок. От жажды искупаться в аквапарке забывается распространение COVID-19. Стоит предположить, что такие очереди появляются и около горок в бассейны.

Гигантские очереди в аквапарк Геленджика
Видео: t.me/gelendzhuk

Напомним, в крае сохраняется режим повышенной готовности в связи с COVID-19. За сутки в регионе выявлено 255 случаев заболевания. Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о росте случаев заражений среди детей. Чаще болеть COVID-19 стали малыши до года.

Также на Кубани жители продолжают массово вакцинироваться. Прививку уже получили 65% населения от установленного плана. Однако необходимо продолжать соблюдать меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.