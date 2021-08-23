фото предоставлено МУП "Сочитеплоэнерго"

В Сочи на сутки выключат горячую воду. Жители микрорайона Донской останутся без благ цивилизации. Об этом сообщает мэрия курорта.

- Отключение связано с проведением ремонта в котельной № 22, - пояснили в мэрии. - Работы начнутся 25 августа и закончатся 26 числа.

В связи с этим с 25 августа будет временно прекращена подача горячего водоснабжения абонентам по этим адресам:

ул. Гранатная, 10, 16, 4, 6, 8, 3;

ул. Пасечная, 61/1, 61/2, д.61, корп. 2;

пер. Донской, 1, 2, 20, 22, 24, 3, 5, 9, 22;

ул. Тимирязева, 10, 14, 16, 2, 2а, 32/1, 32/2, 32/3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 2, литер «А», 32, корпус 2, 4, 6;

л. Чехова 33, 35, (СОШ№4).

Кроме того, как сообщили «Комсомольской Правде» - Кубань» в пресс-службе «Сочитеплоэнерго», горячей воды не будет с 8 утра и до 12 ночи 24 августа на улице Туапсинской. Тут тоже будет ремонт на коммуникациях. Горячую воду вырубят на улице Туапсинской, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 22; а также без нее будут сидеть жители переулка Безымянного, 3, 5.