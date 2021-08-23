Электроснабжение, прерванное непогодой, полностью восстановлено на Кубани

Электроснабжение на Кубани полностью восстановлено

В дома нескольких тысяч кубанцев вернулся свет. На Кубани полностью восстановили электроснабжение, которое было прервано непогодой. Об этом сообщают в пресс-службе Минэнерго РФ.

Работы были невозможны из-за последствий дождей. А без света оставалось к 20 августа 700 человек. Электроэнергия поступала потребителям от мобильных резервных источников.

- Работы по восстановлению электроэнергии «НЭСК-электросетями» завершены, - подчеркнули в пресс-службе Минэнерго РФ.

Ранее без света оставались тысячи жителей муниципалитетов: подачу электроэнергии прерывали осадки в виде дождей и шквалистый ветер до 20 м/с.

Сейчас на территории края продолжается ликвидация последствий. Подтопленными остаются 17 домов и 173 прилежащие территории. Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала об очередных дождях в Кропоткине. В городе подтопило 6 домов и 21 двор.

На 23 августа вновь прогнозируются дожди: воздух прогреется до 28 градусов, а ветер будет достигать 14 м\с.