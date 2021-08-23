Разыскивается таинственно исчезнувший 9 лет назад житель Краснодара

Фото: пресс-служба управления МВД по Краснодару

В Краснодаре разыскивается без вести пропавший житель. 70-летний Владимир Данилович Анянов в июле 2012 года вышел из дома по улице Тюляева, но так и не вернувшись. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Краснодару.

- Голубоглазый житель выглядит на 65-70 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, - подчеркивается в сообщении. - Цвет волос - русый, также имеется залысина.

В управлении МВД по Краснодару просят незамедлительно сообщить в службу, если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении мужчины.

Обращаться по адресу:

г. Краснодар, ул. Садовая, д. 110

Либо по телефонам:

8 (965) 461-89-64

8 (861) 250-83-07

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