Прививку от COVID -19 получили 85% учителей Кубани

Вакцинация от COVID-19 продолжается на Кубани

На Кубани продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день прививку от COVID -19 получили 85% учителей края. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- Преподаватели решили вакцинироваться, так как осознают возложенную ответственность, - прокомментировал губернатор края Вениамин Кондратьев. - Благодарю учителей, уже получивших прививку, а это 85% преподавательского состава.

Глава региона также подчеркнул, что учебный год в крае начнется, как и раньше, в обычном режиме. Меры по предотвращению распространения COVID-19 также продолжат соблюдать сотрудники и учащиеся.

Напомним, в крае продолжает действовать режим повышенной готовности. На Кубани уже вакцинировались 1,8 миллиона жителей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» публиковала видео, снятое накануне пользователями соцсетей в аквапарке «Золотая бухта» Геленджика. На кадрах видно, как туристы не соблюдают социальную дистанцию и ношение масок, несмотря на предписания Роспотребнадзора.