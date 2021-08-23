В Сочи сняли с рейса буйную пассажирку

Фото: кадр из видео

Неадекватное поведение 30-летней пассажирки авиарейса привлекло внимание сотрудников аэропорта Сочи. Дама нецензурно выражалась, вела себя вызывающе и провоцировала конфликтные ситуации.

Представитель авиакомпании принял решение об отстранении женщины от полета, а сотрудники аэропорта вызвали патрульно-постовую службу. Прибывшие на место полицейские зафиксировали наличие внешних признаков алкогольного опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования пассажирка отказалась.

- Для дальнейшего разбирательства 30-летняя жительница Москвы была доставлена в дежурную часть ЛОП в аэропорту Сочи. В отношении нее составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе транспортной полиции Сочи.

Теперь дебоширку ждет штраф и «отложенное возвращение домой».