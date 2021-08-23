Пострадавший от дождей детсад почти отремонтировали в Туапсинском районе Кубани

Фото: пресс-служба администрации края

Ликвидация последствий прошедшей на Кубани стихии продолжается. Службами откачивается вода, ведутся работы по расчистке территорий. Так, в Туапсинском районе завершается ремонт в пострадавшем от подтоплений детском саду. Об этом сообщает пресс-служа администрации края.

- В учреждении «Тополек» уже уложена плитка, заменено ограждение, полы и покрытие стен, - подчеркивается в сообщении. - С 1 сентября детский сад примет воспитанников.

Также изменения коснулись пищеблока и прачечной: здесь установлено новое оборудование.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в крае полностью восстановлено электроснабжение. До 23 августа многие жители муниципалитетов оставались без света из-за непогоды.