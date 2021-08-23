В Новороссийске найден мужчина, жестоко обращавшийся с собакой

Фото: Владимир Веленгурин

В Новороссийске правоохранителями найден мужчина, жестоко обращавшийся с собакой. Бездомное животное в жутком состоянии было найдено волонтерами в начале июля. Об этом сообщает Telegram-канал «Телетайп Краснодара».

Собаку по кличке Джессика нашли на стройке: животное истекало кровью без одного глаза и с разбитой челюстью. Еще несколько часов - и животное бы скончалось.

- Нашедшие собаку волонтеры сразу отвезли ее на рентген, который показал жуткие травмы, - подчеркивается в сообщении. - Вероятно, что в собаку стреляли из дробовика.

Спустя полтора месяца найден виновный в издевательствах над животным мужчина. По факту причиненного вреда возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ. Виновнику грозит штраф либо лишение свободы до 3 лет.