В Славянском районе завершены работы по ликвидации ЧС

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Ликвидация последствий от стихии, пришедшей на Кубань, продолжается. А в Славянском районе работы уже завершены. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань» сообщает оперативный штаб края.

На утро 23 августа службы откачали воду в 8 поселениях района. Сейчас от подтоплений освобождены все домовладения.

- На данный момент службами откачивается вода из ливневых канализационных систем, - подчеркивается в сообщении.

В администрации района готовят документы по выплатам пострадавшим. Так, сумма ущерба уже составила 18 миллионов 200 тысяч рублей. Службы мониторинга продолжают оценивать подтопленные дома и территории и составлять акты.

В Славянском районе работает круглосуточная горячая линия администрации. По всем вопросам можно обращаться по телефону:

8(86146)-4-11-12