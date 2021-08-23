Юные детективы расследуют похищение в «Орленке»

Фото: ВДЦ "Орленок".

Совместно со Следственным комитетом Российской Федерации в «Орленке» реализуется программа «Юный следователь». Орлята посещают мастер-классы от действующих криминалистов и учатся работать с профессиональной техникой, чтобы в ходе итогового квеста раскрыть дело о похищении человека.

В этом году участниками программы стали 75 детей из 14 регионов страны – это ребята из общеобразовательных организаций, находящихся в ведении СК РФ, профильных образовательных организаций и кадетских классов Следственного комитета, а также школьники, проявляющие интерес к следственной работе.

- Юные следователи собираются в «Орленке» ежегодно, и каждый раз программа становится увлекательным приключением, которое в игровой форме учит детей основам права, законодательства и ответственности. Погружаясь в мир криминалистики, ребята чувствуют себя детективами, расследующими настоящее дело, поэтому с большим энтузиазмом вовлекаются в образовательные активности смены. Орлята изучают разные направления этой непростой, но интересной деятельности и выбирают ту область, которая им нравится больше – криптографию, полиграфологию, кинологию. С детьми работают действующие специалисты, которые дают самую современную и актуальную информацию о своем деле, что крайне важно для будущего профессионального самоопределения ребят, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

Ключевая идея проекта – тайны профессии следователя, которые раскрывают орлята. Участники смены посещают занятия по истории следствия, знакомятся с назначением и структурой Следственного комитета, приобретают теоретические знания в области права.

Также ребята погружаются и в практическую криминалистику: изучают криптоанализ в работе следователя, знакомятся с психофизиологическими исследованиями и учатся выявлять скрытую информацию. На занятиях в классе криминалистики орлята работают с техникой профессиональных следователей, а на мастер-классе, который проведут кинологи, мальчишки и девчонки научатся взаимодействию со служебными собаками.